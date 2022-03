Turista é preso por importunação sexual em Piratininga

Um turista foi preso em flagrante, na noite desse domingo (20), na Praia de Piratininga, Região Oceânica de Niterói, acusado de importunação sexual. Além disso, segundo informações da polícia, durante revista foram encontradas drogas com o acusado.

Segundo informações da Operação Segurança Presente, responsável pela prisão, uma equipe foi acionada por uma mulher que afirmou ter sido, momentos antes, importunada sexualmente na praia. A polícia, no entanto, não revelou maiores detalhes sobre como teria sido.

Ainda de acordo com a equipe, o suspeito é um turista que estava numa excursão vinda de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. Os agentes conseguiram abordar o acusado quando ele já estava no ônibus, se preparando para ir embora.

O homem foi revistado e, de acordo com os policiais, foram encontrados dois pinos de pó branco, um comprimido azul e um involucro de erva seca. Acusado e testemunha foram conduzidos à 76 DP (Niterói), onde foram ouvidos. Na distrital, o suspeito acabou sendo preso em flagrante.