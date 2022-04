‘Turista do tráfico’ atira na polícia e vai à cadeia

Pensando estar acima de qualquer suspeita, um traficante tentou, de ônibus, ir do Rio de Janeiro a Nova Friburgo, armado, e com um carregamento de entorpecentes. Contudo, em Itaboraí, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentaram um novo destino ao acusado: a prisão.

Na noite desta quarta-feira (27), por volta das 19h, a PRF prendeu homem com porte ilegal de arma de fogo e que transportava drogas em um ônibus de turismo. A ocorrência aconteceu no Km 283, da BR 101, altura de Itaboraí, na Região metropolitana do Rio de Janeiro.

A equipe, em operação de combate ao crime na rodovia, abordou um ônibus com destino a Nova Friburgo, na Região Serrana. Durante a fiscalização, um dos passageiros ficou nervoso. E, ao ser perguntado sobre os motivos de sua viagem, ele apresentou resposta evasiva. Assim, foi solicitado que desembarcasse para que acompanhasse vistoria em sua bagagem.

Na sua bolsa foram encontrados, segundo os agentes, 93 pinos de cocaína, 47 de erva seca, 30 pedras de crack e ainda a quantia de R$ 1.022,00 em espécie. Neste momento, o passageiro tentou fugir, a pé, efetuando vários disparos contra os policiais que revidaram à agressão. Ao ser preso, o suspeito estava com uma pistola calibre 9mm, ainda com duas munições intactas.

Na sequência, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 73ª DP (Neves), que fez o boletim de ocorrência. O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.