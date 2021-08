Turismo Náutico de Niterói pode alavancar a economia da Cidade

O turismo náutico é um importante segmento do setor, movimentando uma cadeia produtiva de grande valor no Brasil e no mundo. São viagens ligadas a esportes náuticos, eventos e competições, além de passeios turísticos ligados a diferentes embarcações. Em especial, regiões que contam com litorais recortados e condições de clima favoráveis possuem um alto potencial para o desenvolvimento sustentável desse segmento, como é o caso de Niterói. Foi diante deste contexto que a Universidade Federal Fluminense lançou o projeto Mapeamento e Promoção do Turismo Náutico em Niterói, contemplado pelo Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), uma parceria com a Prefeitura de Niterói e com a Fundação Euclides da Cunha.

Segundo a coordenadora do projeto, professora Verônica Mayer, a iniciativa objetiva documentar o potencial do turismo náutico em Niterói, avaliar a competitividade da cidade de acordo com o comportamento da demanda e desenvolver um plano estratégico que direcione ações e investimentos no setor. “O projeto pretende auxiliar a compreensão do atual cenário náutico esportivo e de lazer já existentes no município, auxiliando os prestadores de serviço locais e empreendedores a atuarem em um segmento promissor no cenário pós-Covid”, explicou.

Outro aspecto sobre o projeto é em relação à proposta de integração da prática de esportes com a atividade turística. No mês de julho, o projeto finalizou o mapeamento e o rastreamento físico da oferta náutica de Niterói. A equipe do projeto percorreu toda a orla de Niterói e registrou mais de 220 pontos com atividades náuticas relevantes, que compreendem as marinas, clubes náuticos, clubes de va’a (canoa havaiana), guarderias, escolas de windsurfe, surfe, locais de pesca, passeios turísticos, entre outros. Foram ainda realizadas entrevistas em profundidade com atores-chave do setor náutico na cidade. O resultado é o mapa georreferenciado com a oferta náutica esportiva e de lazer do município.