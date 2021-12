Turismo em alta na Região dos Lagos

A Região dos Lagos é o destino mais procurado para quem vai viajar para as festas de final de ano. A informação foi divulgada pelo Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, no Centro, de Niterói, que estima um aumento no movimento de 70%, no comparativo com 2019. Os três principais destinos de compras de passagem são: Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. A alta procura pelas cidades está ligada ao avanço da vacinação contra a Covid-19, queda dos casos da doença e a retomada da economia, comprovada pelo aumento da geração de emprego através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em Búzios, o setor de contratações disparou, e de acordo com o Caged, em outubro de 2021, foram 686 novas contratações contra 537 baixas. Em setembro, aconteceu o mesmo: foram 701 pessoas admitidas e 391 desligadas. Em agosto, houveram 490 admissões e 353 desligamentos.

Em Arraial do Cabo, de acordo com o Caged, em outubro de 2021 o mês fechou positivo, com mais admissões do que desligamentos. Foram 288 novas contratações contra 179 baixas. Em setembro aconteceu o mesmo foram 252 pessoas admitidas e 152 desligadas dos empregos e em agosto o saldo também foi bom, com 192 contratações contra 182 encerramentos de contratos.

Em contrapartida a cidade de Cabo Frio foi diferente dos municípios vizinhos somente em outubro onde ocorreram 1.400 desligamentos contra 1.285 contratações. Mas em setembro foi ao inverso: 1.220 admitidos e 1.037 desligados; e em agosto o mesmo: 1.427 novas contratações contra 1.104 dispensas.

Com o avanço da economia e queda nos casos de Covid-19, a expectativa que esses municípios sejam os principais destinos para quem vai viajar no final do ano. Dados do Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, no Centro de Niterói, apontam que a expectativa é de aumento em 70% no movimento de embarque e desembarque no comparativo com o mesmo período de 2019. A direção ainda aponta que pode não chegar aos 100% pois algumas cidades cancelaram o Réveillon. Mas Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio são os destinos mais procurados. Já os desembarques que serão feitos em Niterói serão de três principais locais: São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

No último grande feriado, de 15 de novembro, a Rodoviária registrou alta de 20% justamente para os mesmos destinos. Já quem desembarcou em Niterói para curtir o feriado foram passageiros de Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Juiz de Fora.

A Prefeitura de Búzios informou que ainda está realizando levantamento de dados mais precisos, no ano de 2021 teve um aumento de mais de 30% de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), mostrando uma boa movimentação do setor. A programação de fim de ano está mantida e a Prefeitura de Búzios realizará cantata de Natal, fogos em locais estratégicos da cidade e iluminação de Natal. A nota disse ainda que a taxa de vacinação está maior que 80% com a segunda dose, taxa de internação vem zerada há dias, de casos positivos e mortes também se mantém zerada.

As prefeituras de Arraial do Cabo e Cabo Frio foram questionadas, mas não se manifestaram.