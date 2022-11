Tunísia se despede da Copa com vitória histórica sobre a França

Emoção, um jogo histórico e um golaço marcaram a rodada final do Grupo D da Copa do Mundo. Em campo, o que se viu foi a Tunísia vencera França por 1 a 0 no Estádio Cidade da Educação.

A seleção africana sentiu o gostinho da classificação – e esteve, de fato, por dois minutos com a vaga -, mas acabou fora por conta da vitória da Austrália sobre a Dinamarca.

Avançar ao mata-mata do Mundial seria inédito para a Tunísia, mas isso não diminuiu a festa dos torcedores e jogadores africanos após a partida. Afinal, a ex-colônia francesa venceu a seleção rival pela primeira vez em sua história e deixou o Mundial de forma digna.

Agora, França e Austrália aguardam os adversários das oitavas de final com a definição do Grupo C.