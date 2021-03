Túnel Charitas-Cafubá terá interdição parcial durante a madrugada para manutenção

O túnel Charitas-Cafubá será fechado entre às 23h e 5h a partir de hoje (15), para que sejam realizados serviços de manutenção do sistema de ventilação e exaustão. Enquanto a manutenção estiver sendo realizada em um sentido, o outro funcionará com uma faixa reversível.

A primeira parte do serviço tem previsão de conclusão até o próximo dia 10 de abril, no sentido Charitas-Cafubá. Daí, entre 11 de abril e 6 de maio, a interdição acontecerá no sentido Cafubá-Charitas. A operação de faixa reversível contará com reforço de iluminação, sinalização, balizamento da via e orientação dos motoristas pelos operadores de trânsito da NitTrans.

“O serviço será concentrado apenas nas madrugadas para não atrapalhar o trânsito durante o dia. Não haverá interdição aos domingos e feriados. Estamos trabalhando na manutenção preventiva dos túneis e planejamos os serviços para estarmos sempre à frente das necessidades técnicas, nos antecipando ao desgaste dos equipamentos e mantendo tudo em pleno funcionamento”, enfatiza Gilson Souza, presidente da NitTrans.