Túnel Charitas-Cafubá recebe teste de ciclismo esportivo

Niterói recebeu nesta terça (15) um teste de operação de uma Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) no túnel Charitas x Cafubá. O evento foi realizado pelo Niterói de Bicicleta e contou com a presença do coordenador do programa, Filipe Simões, do vereador Binho Guimarães (PDT), de representantes do Consórcio Transoceânico e de membros da Nittrans.

O evento teste veio após uma indicação dos vereadores Binho Guimarães e Atratino Cortes, que sugerem a criação de um APPC dentro do túnel na faixa exclusiva para os ônibus, de segunda a sexta-feira no horário de 4 às 5:30 da manhã. O local é um dos pontos tradicionais para os ciclistas e não atrapalharia no trânsito e na circulação da região. Os ônibus seguiriam na faixa de trânsito normal durante o período. O Executivo está buscando formas de implementar a ideia, inclusive para, futuramente, ampliá-lo para outras áreas da cidade.

Binho Guimarães, que também é autor do projeto de lei “Mais ciclovias”, ainda em tramitação, explica:

“É fundamental que o Poder Público garanta adequada manutenção e segurança aos ciclistas nos espaços públicos de competição e lazer na cidade. No que depender do Legislativo, continuaremos a fazer de Niterói uma referência para o uso da bicicleta”, afirmou o vereador.

O município de Niterói tem investido ao longo dos últimos anos em alternativas mais sustentáveis e condizentes a essa nova realidade mundial com o uso das bicicletas. Já são mais de 40 quilômetros de malha cicloviária construída.