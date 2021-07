Túnel Charitas-Cafubá recebe área de proteção para Ciclistas de Competição

Faixas exclusivas funcionam diariamente

Uma Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC), que será criada a partir de adaptação da operação de trânsito nas faixas exclusivas de ônibus do sistema BHLS da Transoceânica, começou a funcionar essa semana no Túnel Charitas-Cafubá. Diariamente, no período de 4h às 6 horas, o corredor de ônibus ao longo do túnel Charitas-Cafubá, em suas duas galerias, será direcionado ao treino de ciclistas de alta performance, com operação de trânsito para bloquear a entrada de automóveis neste trecho e garantir as condições de segurança viária necessárias para a prática do esporte.

A medida tem por objetivo dar mais segurança aos esportistas niteroienses em seus treinamentos de ciclismo de estrada. O município contava com uma infraestrutura dedicada a esta finalidade: a ciclofaixa temporária em São Francisco, ao longo da Avenida Quintino Bocaiúva, implantada com o intuito de ser uma faixa exclusiva para o uso da bicicleta, sem necessidade de operação de trânsito.

O empresário e ex-triatleta olímpico, Armando Barcellos, pedalou na abertura da nova APCC no primeiro dia de operação. “Esse é um grande passo que Niterói deu para democratizar o acesso de espaços públicos a atletas de alta performance, entendendo que na alta performance estão todos que visam o treinamento para melhorar no esporte, e não apenas para lazer. É uma iniciativa importante em direção a mais segurança, eficiência e tranquilidade para os ciclistas de competição”, afirmou o ex-triatleta.



Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões destacou que a ideia com a criação da APCC é oferecer um local de treino em condições mais adequadas de segurança viária, capaz de atrair os grupos consolidados da cidade e potenciais novos ciclistas. Ele explicou que esta era uma reivindicação dos ciclistas de competição da cidade.

Filipe Simões lembrou que, após a inauguração do túnel Charitas-Cafubá, as alterações da intensidade do tráfego viário nos bairros de São Francisco e Charitas, a ciclofaixa temporária de treino teve uma perda considerável nas condições de segurança, uma vez que as avenidas Quintino Bocaiúva e Sílvio Picanço tornaram-se um dos principais eixos de conexão entre a Região Oceânica e os bairros centrais da cidade.



“Considerando essa mudança significativa no contexto da infraestrutura viária destes bairros, tornou-se necessário alterar o local de treino dos ciclistas de competição. Assim, foi elencada a via segregada do túnel Charitas-Cafubá como uma melhor opção para atender as condições de segurança para o ciclista de competição”, afirmou Filipe Simões.

O presidente da NitTrans, Gilson Souza, destacou que a ação faz parte de uma série de ajustes viários iniciados em maio, ao longo dos trajetos por onde passam os ônibus que operam as linhas do BHLS.

“Estamos implantando novas medidas para ampliar ainda mais a mobilidade, e a liberação da orla de São Francisco é uma delas. Com a mudança da APCC para o túnel, os ciclistas terão mais segurança viária, já que contarão com o apoio dos operadores de trânsito e com a base operacional da NitTrans no Cafubá. Desta forma, a Avenida Quintino Bocaiuva terá ampliação das faixas de trânsito, favorecendo o transporte público. O ajuste vem ao encontro das melhorias na infraestrutura viária da cidade, em especial nos trajetos entre as orlas da baía e oceânica”, destacou o presidente Gilson Souza.

A funcionária pública, Paula Monteiro, de 44 anos, também pedalou na nova Área de Proteção e aprovou a iniciativa. “Niterói realmente precisava desse espaço para maior segurança de quem usa a bicicleta e também dos motoristas que estão trafegando na via. A cidade está de parabéns pela iniciativa, que só tem a acrescentar”, ressaltou Paula.