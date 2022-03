Tumulto em ônibus termina com homem preso

Uma confusão dentro de um ônibus, em São Francisco, Zona Sul de Niterói, terminou com um homem preso, na noite desse domingo (20). O acusado foi detido por agentes do Segurança Presente. Ao levantar a ficha criminal do detido, os policiais descobriram que se tratava de um foragido da Justiça.

De acordo com os policiais, os agentes estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Quintino Bocaiúva. Pedestres avisaram a equipe que um tumulto estava acontecendo dentro de um ônibus, cuja linha e empresa não foram divulgados. Os militares conseguiram abordar o coletivo.

Ainda segundo a equipe, passageiros apontaram o suspeito, que tem 33 anos, como causador do tumulto, sem razão aparente. Ele foi abordado e, durante consulta ao sistema da polícia, os policiais descobriram que o acusado estava foragido da Justiça por crime de roubo.

A equipe conduziu o acusado à 76ª DP (Niterói), onde foi confirmada a existência do mandado. Além disso, após ser feito levantamento da ficha criminal, os policiais descobriram que o detido tinha passagem por receptação, roubo e posse e uso de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado á carceragem.