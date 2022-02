Tumulto em bar termina com traficante preso em Maricá

Um tumulto em um bar, na madrugada desta segunda-feira (7), terminou com a prisão de um suspeito de tráfico de drogas, no distrito de Ponta Negra, em Maricá. Segundo informações da Polícia Militar, houve apreensão de entorpecentes e de dinheiro, cuja origem seria a atividade criminosa.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe foi acionada ao estabelecimento, que fica na Rua Beira do Canal, para atender ocorrência de um tumulto. No local, os militares perceberam que, assim que chegaram, um homem atirou uma sacola atrás do pneu de um veículo.

Os agentes abordaram o suspeito, que foi identificado e tem 20 anos. A equipe policial conseguiu localizar a sacola e, dentro dela, segundo contabilidade feita pelos PMs, havia 107 trouxinhas de maconha, 23 pinos de cocaína e R$ 50 em espécie. Todo o material foi apreendido e o acusado preso em flagrante por tráfico de drogas. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.