Túlio Maravilha sobre estátua: “Vão lembrar da minha alegria”

Um dia após o Botafogo declarar que vai transformar Túlio Maravilha em uma estátua no Estádio Nilton Santos, o artilheiro de mil gols – segundo as próprias contas – se pronunciou pela primeira vez a respeito da homenagem que vai receber.

Em entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna, o ídolo botafoguense deu detalhes de como será a estátua.

“A estátua já está confeccionada e a diretoria, em nome do Carlos Augusto Montenegro, já me colocou a par de tudo. Se não fosse por ele, a homenagem não aconteceria. Vai ser uma marca com a minha cara, onde todo mundo ao vê-la vai se lembrar da minha alegria, dos meus gols, das minhas comemorações e da camisa 7, que marcou a minha carreira no Botafogo. Então, essa será a grande mensagem que a gente vai deixar com a estátua para essa nova geração que não viu o Botafogo ser campeão brasileiro em 1995”, contou Túlio, que também celebrou “estar vivo” por receber essa homenagem.

Saudades do Caio Martins

Impossível falar com Túlio e não relembrar os gols feitos pelo artilheiro no Estádio Caio Martins, em Icaraí. O ex-jogador é o maior goleador do local com 61 gols.

Recordando o calor humano da torcida, o ídolo do Glorioso fala que sente a falta do clima de caldeirão que o estádio proporcionava.

“Sinto falta de jogar no Caio Martins pela proximidade com a torcida. A arquibancada era do lado do campo, separada só pelo alambrado. Você fazia os gols e sentia o carinho dos torcedores. Isso não tinha preço. Esse calor humano, principalmente que a gente sentia de perto, só o Caio Martins proporcionava e faz muita falta.

Falta de um homem gol ao Botafogo e revelação: “Meu tempo passou”

O torcedor do Botafogo se queixa que o atual elenco não tem um jogador considerado ídolo e que também seja artilheiro. Salientando a idolatria que o goleiro Gatito Fernandéz tem para a torcida, Túlio elogia as qualidades do arqueiro, mas afirma que ele “defende o gol e não é o cara pra fazer”. Por isso, acredita que é necessário a contratação de alguém que seja a referência no ataque.

“Temos que ter calma pra contratar um jogador de referência que tenha a responsabilidade de fazer os gols, já que o Botafogo tem criado muitas oportunidades e não tem o matador, tipo o Túlio Maravilha e o Loco Abreu. O cara que coloca a bola lá dentro. Acredito que, com calma, o Botafogo vá achar esse jogador.

Aos 52 anos e em ótima forma física, Túlio chegou a jogar profissionalmente há três anos, em 2018, pelo Atlético Carioca, de São Gonçalo. A passagem durou três jogos e não teve gols. Questionado se poderia ser a referência que falta, o artilheiro é sincero ao dizer que não tem como jogar mais profissionalmente no momento.

“Se fosse há dez anos, quando eu tinha 42 anos, com certeza eu teria vaga nesse time. Mas com 52 anos, não. A cabeça quer ir, mas o corpo não obedece. Então a gente tem que ter a auto crítica de que meu tempo passou. Agora é só torcer por essa nova geração. Eu estou aí pra ajudar, pra ensinar a garotada os caminhos da vitória e do gol”, afirmou o artilheiro do Brasileirão de 95