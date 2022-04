Tuiuti tem problemas com última alegoria

A Paraíso do Tuiuti passou por um susto e tanto durante seu desfile. O quarto carro alegórico, “Estrelas Além do Tempo” teve dificuldades para entrar na Marquês de Sapucaí. A alegoria, além de apresentar problemas técnicos, não conseguiu comportar dois dos destaques, que deveriam estar no equipamento, fantasiados de astronauta.

Embora tenha conseguido colocar o equipamento na avenida, os problemas técnicos podem comprometer a agremiação no quesito evolução. Além disso, a ausência de um dos componentes também poderá tirar preciosos décimos da azul e amarelo de São Cristóvão na avaliação dos jurados.