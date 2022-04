Tuiuti abre segundo dia de desfiles

A Paraíso do Tuiuti é uma das forças emergentes no carnaval carioca. Há cinco anos no grupo especial, a agremiação sediada em São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro, tem surpreendido ao brigar constantemente na parte de cima da tabela. Em 2022, a escola aposta nos orixás para faturar o tão sonhado título.

O enredo, assinado pelo carnavalesco multicampeão Paulo Barros, é “Ka ríba tí ye – Que nossos caminhos se abram”. A proposta é levar à Passarela do Samba os ensinamentos dos orixás e daqueles que povoaram o mundo, trazendo em suas almas a diáspora africana. O carnavalesco, no entanto, se recusou a conversar com a reportagem de A TRIBUNA.

Mayara chegou focada à Sapucaí – Foto: Marcelo Feitosa

Uma das sensações da agremiação é a princesa da bateria, Mayara Lima. Ela viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que samba no tempo exato da bateria. Ela teve sua fantasia montada apenas alguns minutos antes do início do desfile. Mayara desfila ao lado da rainha de bateria, Thay Magalhães, que falou com a reportagem.

Thay fez uma saudação aos orixás – Foto: Marcelo Feitosa

“Eu estou aqui graças a eles [os orixás]. Sem a fé e sem eles eu não estaria de pé hoje. Todo o meu respeito a eles. Eles me dão muita força, não sou nada sem eles”, disse a rainha.

Porta-bandeira representa Dandara

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane, destacou o orgulho em representar a Tuiuti. Ela vem representando a orixá Dandara, de quem carrega o nome.

A porta-bandeira, Dandara Ventapane – Foto: Marcelo Feitosa

“Que os caminhos se abram. Vamos abrir a segunda noite de desfiles e deixar o chão quente. Paulo nos deue sse presente maravilhoso e vamos trabalhar”, disse Raphael. “A gente stá muito feliz, foi uma honra eu, Dandara, vir representando Dandara”, completou Dandara.

Presidente se emociona

Presidente da agremiação, Renato Thor estava emocionado. Em poucas palavras, ele resumiu o orgulho em retornar à Marquês de Sapucaí depois de dois anos de ausência. “Em grande estilo, com certeza. Todo o axé para a nossa escola”, disse.

Victor Andrade e Vítor d’Avila