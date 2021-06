Tudo pela vida: Polícia para trânsito na Alameda para transporte de órgãos

Para a vida, o tempo às vezes é curto, e, para salvar uma pessoa, grandes esforços costumam ser necessários. Um exemplo disso aconteceu, na tarde desta segunda-feira (7), no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde foi realizada uma operação, envolvendo a unidade de saúde e a Polícia Militar, para transporte de órgãos.

Durante um breve período, os agentes precisaram paralisar o trânsito na Alameda São Boaventura, onde está localizado o hospital, para que o carro, que tinha a inscrição “transporte de órgãos”, pudesse entrar na via e seguir no sentido Ponte Rio-Niterói. Ao longo do caminho, o veículo foi escoltado por motocicletas do Batalhão de Choque (BPChq) e Polícia Rodoviária (BPRv).

O carro do Programa Estadual de Transplantes (PET) seguiu, em baixa velocidade, pela pista seletiva de ônibus. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não respondeu, até o momento, qual finalidade e destino possuem os órgãos transportados. A Polícia Militar também foi procurada, mas ainda não deu maiores informações sobre a operação.