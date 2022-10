Tudo o que o eleitor precisa saber para o 2º turno das eleições

A reportagem de A TRIBUNA preparou um material com tudo o que o eleitor precisa saber sobre o segundo turno das eleições presidenciais, que acontece neste domingo. Haverá mobilizações extraordinárias para assegurar a segurança e também o deslocamento dos eleitores às seções. Nesta reportagem também há uma análise do processo eleitoral em Niterói, feita por um cientista político.

Segurança

Pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi autorizado o envio da Força Federal para auxiliar na segurança do 2º turno das eleições. No Rio de Janeiro, o apoio será para 165 Zonas Eleitorais.

No segundo turno, as Forças Armadas colaborarão com a segurança e a logística das eleições. Aproximadamente 9 mil militares e 600 veículos, 30 blindados, 8 embarcações e 3 helicópteros das Forças Armadas estarão em condições de serem empregados em todos os 92 municípios do Rio. Tais números são semelhantes aos do primeiro turno.

As tropas do Comando Conjunto Leste (CCj L) serão empregadas de forma cooperativa com as demais agências e órgãos de segurança pública e sob coordenação do TRE-RJ.

De acordo com a regra prevista na Resolução TSE nº 21.843/2004, o TSE pode requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto bem como a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Para tanto, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) devem encaminhar o pedido indicando as localidades e os motivos que justifiquem a necessidade de reforço na segurança, com a anuência da Secretaria de Segurança dos respectivos estados.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e pela execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.

A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965. Ela estabelece que cabe privativamente ao TSE “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração”, ref. artigo 23, inciso XIV, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965)

17 mil policiais militares para manter a segurança nas eleições

A Polícia Militar elaborou um planejamento especial de segurança em todo o território estadual. A meta prevê policiamento dos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais de área.

Serão empregados extraordinariamente cerca de 17 mil policiais militares eles irão atuar no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

Elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional, sendo previsto o policiamento dos 4.844 locais de votação, as unidades operacionais especiais e especializadas terão missões específicas de acordo com suas atribuições.

O plano especial para as eleições tem início às 8h de sábado (29) e se estende até a noite de domingo. A missão dos policiais militares começa com a escolta para o transporte das urnas às seções eleitorais, segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito, e acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE. Em 85 locais de votação, considerados sensíveis, o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da Corporação.

O Grupamento Aeromóvel (GAM) disponibilizará quatro aeronaves, que estarão sobrevoando e gerando imagens em tempo real para a central de monitoramento instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que, por sua vez, estará interligado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília e com o TRE/RJ.

Guarda Municipal do Rio atuará com mais de 700 agentes na cidade

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vai atuar com 709 agentes em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro.

Como aconteceu no primeiro turno, o efetivo vai atuar em 99 locais de votação definidos pelo TRE realizando ações de ordenamento urbano, fiscalização de trânsito e coibindo desordens em geral. Os agentes também darão apoio direto no gabinete do TRE e vão integrar a equipe de pronta resposta da Prefeitura no Centro de Operações Rio (COR).

As equipes atuarão em turnos, entre 6h e 19h, a pé e também com auxílio de 29 viaturas e 19 motocicletas em todas as regiões da cidade, auxiliando os cidadãos para que possam chegar com tranquilidade às seções eleitorais.

Transporte público

Algumas cidades da Região Metropolitana e a capital irão oferecer ônibus com passagem grátis a fim de incentivar o comparecimento às urnas. Coletivos do Rio de Janeiro e Niterói estarão com as catracas liberadas, no próximo domingo. Maricá já oferece o serviço normalmente por meio dos “vermelhinhos”.

Por outro lado, São Gonçalo anunciou que não adotará a medida. “A Prefeitura de São Gonçalo esclarece que, assim como no primeiro turno, não haverá nenhum subsídio de passagens, visto que o Executivo apenas fiscaliza o transporte público na cidade, pois é feito através de uma concessão”, disse o Município.

Rio Bonito e Itaboraí não confirmaram se irão oferecer transporte gratuito no dia da eleição. É importante frisar que, segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral, cidades e estados não poderão reduzir a oferta do transporte público no dia da votação. Dessa forma, o serviço deverá seguir aquilo que é praticado em dias úteis.

Limpeza

Na capital, a Comlurb contará com um total de 2.007 garis e 263 agentes de limpeza urbana, que vão trabalhar antes, durante e após o pleito no entorno de todas as seções eleitorais das 46 Zonas Eleitorais da cidade do Rio. Agentes da Comlurb também irão auxiliar no transporte das urnas eletrônicas. Já em Niterói, a Clin terá, a partir das 7h, uma equipe de 15 garis de todos os distritos estará atuando na cidade com o apoio de 5 basculantes e 2 compactadores. A partir das 16 horas, cerca de 400 garis da Clin estarão trabalhando, principalmente, nos pontos próximos aos locais de votação. As equipes contarão com um maquinário especial: 8 caminhões satélites, 24 basculantes, 9 compactadores e 2 varredeiras da Clin e da Econit.

A faixa etária de 45 a 59 anos predomina no eleitorado de Niterói

O grupo de pessoas com idades entre 45 e 59 anos é o que predomina entre os eleitores de Niterói. No total, 101.286 pessoas nesta faixa etária estão aptas a exercer o direito ao voto nestas eleições, o que corresponde a 24,89% do eleitorado da região.

A cidade possui um total de 405.415 mil eleitores, sendo 44,43% (180.140) são homens e 55,57% (225.275) de mulheres.

Os jovens de 16 anos que podem exercer o direito à democracia representam apenas 0,38% e os idosos, na faixa de 70 a 79 anos, que exercem o direito ao voto sem a obrigatoriedade, são hoje na cidade 8,96%, um total 36.328 pessoas.

Grau de Instrução dos eleitores

As pessoas com ensino superior completo são maioria entre os aptos a votar nas Eleições de 2022. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), elas representam 28,9% e apontam para um aumento no grau de escolaridade do eleitorado. Eles somam mais de 117 mil pessoas.

Quanto aos que possuem ensino fundamental incompleto são 12,7% do eleitorado total.

No dia da eleição é permitido

A manifestação individual do eleitor no dia da votação para partidos, coligação ou candidato. Isso quer dizer que é permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas; além de votar de bermuda, regata e chinelo.

É proibido

A propaganda eleitoral, como pedido de voto pelos candidatos, partidos ou coligações, distribuição de panfletos (conhecidos por santinhos) e outros materiais, abordagem ou mesmo aglomeração de simpatizantes.

Outra proibição de acordo com o novo texto da Resolução TSE nº 23.669/2021 passou a proibir que pessoas portando armas de fogo – sejam elas civis (ainda que tenham porte de arma) ou integrantes das forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral – se aproximem a menos de 100 metros das seções eleitorais. A exceção é apenas para quando agentes de segurança (em atividade geral de policiamento no dia das eleições) forem votar. Também estão proibidos o transporte e a posse de armas pelos Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) na véspera, no dia e no pós-eleição.

A mais recente proibição que visa garantir um dos aspectos mais importantes da democracia: o sigilo do voto é o não uso de máquina fotográfica, filmadora, celulares, tablets e equipamentos de radiocomunicação. O eleitor terá de deixar o aparelho de celular desligado, seguindo as orientações do mesário, antes de entrar na cabine de votação

Acessibilidade

Pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida podem contar com a ajuda de uma pessoa de sua escolha na hora da votação, mesmo que não tenham solicitado antecipadamente à juíza ou ao juiz eleitoral.

A urna tem ainda legenda em Libras para o eleitorado com deficiência auditiva. Para as pessoas com deficiência visual, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 nos teclados do aparelho, outro assessório disponibilizados nas seções eleitorais, são os fones de ouvido para que eleitores cegos ou com baixa visão recebam sinais sonoros com a indicação do número escolhido e o retorno do nome da candidata ou do candidato em voz sintetizada.

Além de melhorias na qualidade geral do áudio, agora serão falados os nomes de suplentes e vices. E, para maior fidelidade na fala dos nomes dos concorrentes, agora também será possível cadastrar um nome fonético.

Resultados em Niterói

Veja como votaram os eleitores de Niterói/RJ nas eleições presidenciais, desde 1998. Os resultados por município de 1989 e 1994 não estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

1998 (1º turno)

Na ocasião, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi reeleito em primeiro turno. No entanto, em Niterói, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado.

Lula – 125.547 votos – 46,6%

FHC – 93.723 – 34,8%

2002 (2º turno)

No pleito de 2002, Lula foi eleito em segundo turno. Na cidade de Niterói, o petista obteve mais de 80% dos votos, com larga vantagem sobre José Serra (PSDB).

Lula – 244.972 votos – 80,4%

Serra – 59.451 votos – 19,5%

2006 (2º turno)

Em 2006, Lula também saiu vitorioso no segundo turno. Contudo, sua votação na cidade reduziu em relação a 2002. O concorrente, na ocasião, foi seu atual vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSDB).

Lula – 159.007 votos – 60,9%

Alckmin – 102.027 votos – 39%

2010 (2º turno)

A disputa em 2010 foi apertada na cidade, com Dilma Rousseff (PT) levando vantagem sobre Serra, que tentava novamente chegar ao Palácio do Planalto.

Dilma – 140.931 votos – 52,6%

Serra – 126.789 votos – 47,3%

2014 (2º turno)

No ano de 2014, Dilma foi reeleita presidente, mas, em Niterói, Aécio Neves (PSDB) quebrou a hegemonia do PT. O ex-governador de Minas Gerais foi o mais votado na cidade.

Aécio – 148.682 votos – 54,9%

Dilma – 122.075 votos – 45%

2018 (2º turno)

A onda bolsonarista impulsionada pela Operação Lava Jato impôs ao PT, em 2018, sua maior derrota na cidade desde a redemocratização. Jair Bolsonaro (PSL) teve grande vantagem sobre Fernando Haddad (PT)

Bolsonaro – 175.730 votos – 62,4%

Haddad – 105.606 votos – 37,5%

2022 (1º turno)

No primeiro turno das eleições de 2022, Lula desbancou a liderança de Bolsonaro. O petista assegurou sua vaga ao segundo turno com a maioria dos votos dos niteroienses.

Lula – 147.370 votos – 46,5%

Bolsonaro – 135.810 votos – 42,9%

O especialista em políticas públicas, Guilherme Galvão diz que precisamos entender a origem histórica de Niterói para compreendermos os números do primeiro turno na cidade.

“Durante muitos anos, a cidade de Niterói, mesmo sendo capital do estado, viveu à sombra do Rio de Janeiro, capital federal, 1960. Gradativamente, o niteroiense buscou a construção de uma identidade política própria, destoando do comportamento carioca, algo reforçado quando houve a fusão em 1975. Se antes a identificação era com elementos mais próximos do varguismo, como Amaral Peixoto e Roberto Silveira, algo que durou até a ditadura militar, este comportamento foi retomado na década de 1980, com a cidade de Niterói mais identificada com a esquerda.”

O oposto acontecia na cidade do Rio foi experimentando um aumento do conservadorismo político, cujo ponto alto foi a eleição do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella em 2016, reforça o especialista.

“As regiões mais periféricas de Niterói, como a Zona Norte, historicamente possuem maior identificação com o brizolismo, e mais recentemente com o PT, resultado da atuação de políticos, Godofredo e mais recentemente Rodrigo Neves. A Zona Sul é visivelmente dividida: apesar da forte atuação conservadora, existe um crescimento da esquerda em regiões como Icaraí e Santa Rosa, onde o PSOL foi mais forte em 2020.”

Para Galvão a Região Oceânica da cidade se tornou uma área para onde migraram os “novos ricos”, ali ocorre um movimento semelhante ao da Barra da Tijuca, no Rio: “uma ilha onde o bolsonarismo encontra eco, sobretudo por conta de sua política econômica de viés liberal. No que tange ao costumes, entretanto, Niterói como um todo mostra-se mais progressista que o Rio de Janeiro.”

Atendimentos na Ouvidoria do TSE aumentam 83% em setembro

Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal foram as unidades da federação que mais demandaram no mês anterior ao pleito

Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou aumento de 83,4% no número de chamados em setembro, foram 13.387. Segundo o órgão, em agosto, as demandas foram de 7.263, a maior parte dos chamados ocorreu pela internet.

As demandas também são maiores quando comparadas com setembro de 2020, último ano de pleito antes de 2022: 91%. Há pouco mais de dois anos, foram recebidas 6.856 solicitações. Em relação ao índice de satisfação das pessoas atendidas, segundo o TSE, a variação foi de 78,97%, em agosto, para 74,85%, em setembro.

Consultas digitais

As consultas sobre locais de votação e situação eleitoral lideraram o ranking de respostas fornecidas, foi um total de 1.681 solicitações. A disponibilidade do e-Título pode ter contribuído para esses indicadores elevados.

O Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) atendeu, ainda, pedidos de informações sobre certidão circunstanciada com dados de inscrição eleitoral cancelada ou suspensa, cerca de 12,2% das demandas, dados insuficientes de eleitores (11,67%), e-Título (7,75%) e informações sobre mesários (7,51%).

Agora no segundo turno a procura possivelmente diminuirá, porque pessoas vão estar mais preparadas, geralmente já sabem o local de votação e como está a situação delas junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, e assim conseguem baixar o e-Título.

Em relação às demandas por estado, São Paulo (2.577 – 19,50%), Distrito Federal (1.811 – 13,71%) e Rio de Janeiro (1.799 – 13,62%) estão entre as unidades da federação que mais demandaram em setembro. Na sequência aparecem Minas Gerais (931 – 7,05%) e Bahia (750 – 5,68%).

Íngrid Bianchini e Vítor d’Avila