Tudo o que é tóxico você pode eliminar

Por Patrícia Tavares

Vai permanecer no que não é construtor, do que não serve para nada, vai permanecer no que não comunga com sua energia, para quê?

O tempo passa, as oportunidades vêm e se permanecer em algo que não contribui em absolutamente nada com o que acredita, estará se dificultando ainda mais.

A vida passa e você pode trazer coisas melhores para perto de você, pode trazer outras experiências e outras pessoas que não fiquem ameaçando o tempo todo a sua paz, a sua sanidade mental.

Depende de você eliminar situações e pessoas que só atrapalham sua caminhada e não contribuem para você construir nada, pessoas que são egoístas e se perderam pela vida, querendo tudo e não solidificando nada.

Use de muito bom senso para eliminar tudo que dificulta e o impede de sorrir e ter uma postura mais otimista diante da vida.

Somente você pode retirar determinadas pessoas e eliminar determinadas situações da sua vida. Pare de lenga-lenga, faça o que precisa fazer.

Eliminando pessoas e situações tóxicas, perceberá que tudo ganhará nova fluidez e se sentirá mais leve e tudo se tornará menos pesado.

Rompa com acordos que só foram desacordos, ou que só você cumpriu o contrato. Ao longo do tempo, as pessoas se revelam e nenhum contrato pode ser suficiente para quem não utiliza de dignidade.

O melhor contrato que pode fazer é de amor com você mesmo, é se cuidar e não permitir que pessoas que nunca te facilitaram ameacem sua paz.

Preservar você e não deixar ninguém ameaçar seus planejamentos, seu dia, não permitir que ninguém retire sua coragem, seus desejos, seu brilho no olhar.

Traga para sua vida tudo que serena seu espírito, tudo que faz sua alma dançar e se poupe de toda e qualquer mediocridade. Resguarde-se de pessoas vazias.

Pinte seus sonhos como quiser, desbrave os caminhos, coloque uma roupa leve, caminhe serenamente ao vento, esqueça o que for inútil guardar, guarde no coração a beleza dos olhares de afeto, a reciprocidade do carinho. O encontro entre almas merece ser guardado em um lugar especial do coração, mas tudo o que for vão abra mão, não guarde em seu precioso coração. Se pessoas ocas saírem da sua vida, liberará espaço para novas oportunidades e outras pessoas…

Futilidades à parte, reverencie o que tiver eco com suas prioridades e deixe para trás todo entrave.

A verdade se revela a cada passo, quem busca o infinito não se prende em coisas menores, em assuntos banais; quem quer ir além, elimina de sua vida tudo que enfatiza as bobagens e precariedades de gente tola e sem propósito.

Quem tem verdade, possui coragem e não se deixa levar por qualquer bobagem.

Voe por outros ares, navegue por outros mares, vá por novos caminhos, outras estradas, novas paragens. A vida te espera nova e encantada.

Novidades, surpresas, novos sabores, um leque de opções se abre a sua frente, cabe a você escolher tudo o que acredita combinar com você.

Descortine todas as situações de opressão e as elimine, viva melhor com você e com a vida. Todos os dias se dê de presente perfumes da alma e encantos do coração para que seus mergulhos pela vida sejam sempre cheios de intensidade, profundidade e muitas emoções.

Desejo-lhe que nunca se perca na pequenez de pessoas sem conteúdo. Que nunca perca o seu encanto pelos desencantos de muitos, que sua alegria seja sempre soberana e não se abale com nenhuma mediocridade que possam lhe oferecer.

Você é vastidão e imensidão, ninguém pode limitar ou conter.

Libere sua alma e seu coração de toda e qualquer opressão.

Atente aos seus desejos mais profundos, ouça sua intuição, escute seu coração. Não desperdice seu tempo e nem suas melhores emoções.

Você é expansão e incríveis emoções. Nada pode paralisar ou absorver. Todo o ilimitado contém você…

Soberana vivacidade, imensidão e coragem, milhões de possibilidades.

Perseverança, tino, visão ao horizonte, semeie, plante, regue, cultive, caminhe adiante…