TSE libera consulta para eleitor confirmar local de votação

Raquel Morais

A corrida para as urnas, nesse ano de pandemia, expira cuidados especiais. Além de pesquisar sobre os candidatos e analisar as propostas, para um voto consciente, é preciso também consultar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os locais de votações. Alguns eleitores tiveram as zonas eleitorais mudadas e para evitar a surpresa no dia 15 de novembro basta fazer a conferência.

Para consultar o local de votação basta acessar o site https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome e preencher os campos com o número do CPF, título de eleitor ou nome completo além da data de nascimento e o nome completo da mãe.

