TSE envia notícia-crime ao STF contra Bolsonaro por vazamento de informações

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enviaram hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro pedindo que o presidente seja investigado por suposta divulgação de documentos sigilosos. As informações compartilhadas se referem ao inquérito da Polícia Federal sobre o ataque hacker sofrido pelo TSE em 2018.

Além dele, o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) e o delegado da PF que preside as investigações, que não teve a identidade divulgada, são alvos da notícia-crime. O TSE pede que seja investigado um possível crime de divulgação de segredo.

Na semana passada, Bolsonaro usou as redes sociais para compartilhar informações sobre uma investigação feita pela Polícia Federal a respeito de tentativas de invasão das urnas eletrônicas. O presidente usou tais documentos como tentativa de justificar uma suposta fraude nas eleições de 2018.

Para os ministros do tribunal, há indícios de que o delegado teria levantado o sigilo de forma indevida e compartilhado as informações com o presidente e com o deputado, que é relator da PEC 135/2019, que entre outras coisas institui o voto impresso obrigatório.

No texto divulgado pelo TSE, os ministros indicam que pode haver correlação entre esta divulgação e outro inquérito em que Bolsonaro já é investigado, o das fake news.