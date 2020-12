A candidatura do prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio foi deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de sexta-feira (18).

Com a decisão favorável, Bonifácio, que venceu as eleições do dia 15 de novembro, com 44.947 votos (44,75% dos votos válidos), poderá tomar posse do cargo de prefeito com a vice Magdala Furtado, para o mandato de quatro anos, que começa em 1º de janeiro de 2021 e termina em 31 de dezembro de 2024.