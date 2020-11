TSE avalia voto on-line para eleições de 2022

De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , Luís Roberto Barroso, um novo sistema de votação para as eleições de 2022 está sendo estudado.

As votações poderão ser feitas on-line ou por aplicativo. A implementação da medida depende do avanço dos estudos das propostas feitas pelas empresas privadas ao projeto Eleições do Futuro, que tem o objetivo de iniciar avaliações para eventuais mudanças no sistema eleitoral.

“A aplicabilidade ou não de um novo modelo em 2022 vai depender da segurança que possamos ter com as alternativas oferecidas. Nós temos um teste triplo: segurança, sigilo e eficiência. Se algum dos modelos se mostrar confiável, imagino que sim, já possamos implantar em 2022”, afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso