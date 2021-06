Troca do Riocard na Região Metropolitana termina na próxima sexta-feira (11)

Termina na próxima sexta-feira (11) o prazo de validade dos Vale-Transporte (VT) pelo novo Riocard Mais na cor laranja. Desde outubro a troca está sendo realizada em diversos postos para a continuidade do uso do cartão em ônibus municipais, intermunicipais, vans legalizadas além de BRT e VLT, metrô, barcas e trens.

Quem usa o transporte público nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá passará, obrigatoriamente, a usar o novo cartão. Mas quem perder o prazo as equipes do Riocard vão continuar nos principais terminais para realizar a troca, que mantém o crédito depositado.

Em Niterói a troca pode ser feita no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, das 9h às 19h; em São Gonçalo pode ser na dentro do Shopping Pátio Alcântara das 11h às 19h; Em Maricá na Avenida Roberto Silveira, 152 Loja B no Centro das 8h às 19h; e em Itaboraí na Rua Raimundo de Farias, 193 no Centro das 8h às 19h.

As cidades da Região Metropolitana ficaram para a segunda etapa de atualização. A primeira aconteceu com os modais de Magé, Guapimirim, Itaguaí e Duque de Caxias. E a terceira etapa já tem data agendada, será no dia 18 de junho, em Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Paracambi, Seropédica, Japeri e Queimados.

Para tirar dúvidas o usuário pode usar o WhatsAppp (21) 2127-4000.