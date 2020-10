Troca de tiros termina com prisões de suspeitos em Itaipu

A tarde de ontem (9) foi marcada por uma troca de tiros entre criminosos e policiais do 12º Batalhão (Niterói) na Comunidade do Arvoral, em Itaipu, Niterói. Um dos suspeitos terminou baleado e foi levado para ser socorrido no Hospital Municipal Mário Monteiro, em Piratininga. O seu estado de saúde não foi divulgado. Junto do acusado foi apreendida uma pistola. Um outro suspeito também foi capturado com uma mochila onde estavam drogas e um rádio transmissor.

Em relato feito pelos policiais militares presentes na ocorrência, eles estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Central e tentaram abordar o condutor de uma moto que desobedeceu a ordem e seguiu para a comunidade. Lá os policiais, ainda segundo as informações, foram recebidos a tiros e revidaram. O caso foi encaminhado para registro na 76ª DP (Centro).