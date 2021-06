Troca de tiros termina com dois presos no Viradouro

Patrulhamento da equipe de ações táticas da Polícia Militar terminou com dois suspeitos de tráfico presos, no Morro da União, localizado no Complexo do Viradouro, Zona Sul de Niterói, durante a noite dessa terça-feira (1º). Os agentes descobriram que um dos presos tem anotações por homicídio e roubo. Houve troca de tiros.

A corporação informou que policiais da Força de Ações Táticas (FAT) do 12º BPM (Niterói) estavam fazendo patrulhamento a pé pela região e encontraram uma “boca de fumo”. Os traficantes que estavam no local tentaram correr. Os policiais deram ordem de parada, mas os criminosos descumpriram e atiraram contra a equipe policial, que revidou.

Após a troca de tiros, os militares seguiram as buscas e encontraram dois suspeitos, de 23 e 29 anos. Eles foram abordados e revistados. Os policiais encontraram drogas com a dupla. Além disso, ainda na averiguação, os agentes descobriram que o mais velho tem uma anotação criminal por homicídio e duas por roubo.

Contabilidade feita pelos policiais do batalhão aponta que os suspeitos carregavam 102 pinos de cocaína, 77 pedras de crack, R$ 45 em espécie, um rádio transmissor e dois celulares. Todo o material foi apreendido. A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e conduzida à 76ª DP (Niterói), que registrou o caso.