Troca de tiros termina com baleado na Região Central de Niterói

Uma perseguição policial, com troca de tiros e suspeito baleado, acontecem em plena Região Central de Niterói, aconteceu na noite dessa quinta-feira (28). Uma equipe do 12º BPM (Niterói), enquanto retornava à unidade policial após o término do expediente, foi averiguar um incêndio em lixo e fios, quando foram confrontados pelos criminosos.

De acordo com os agentes, a equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) viu uma fumaça vindo da Rua São Lourenço, entre as comunidades do Boa Vista e Sabão. Chegando ao local, os policiais encontraram moradores de rua ateando fogo em lixo e fios. Ao notarem a chegada dos PMs, eles fugiram para o interior da Comunidade do Sabão.

Os policiais seguiram em perseguição quando afirmam terem sido atacados a tiros por traficantes que estavam escondidos no local. Houve confronto e, durante o tiroteio, um suspeito de integrar a organização criminosa foi baleado. O acusado foi atingido na região da perna. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro.

O ferido foi identificado, é um adolescente de 16 anos, e não possuía anotações criminais. Ele foi atendido no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e não corre risco de morte. Após receber alta, ele será apreendido e submetido a medidas socioeducativas. Segundo a PM, o menor, além de estar armado, foi flagrado transportando drogas.

Contabilidade feita pela equipe da Patamo apontou que o adolescente estava com 85 pinos de cocaína, além de estar armado com uma pistola calibre 9mm com oito munições intactas. Um rádio comunicador também foi apreendido. Todo o material foi encaminhado á 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que fez o registro da ocorrência.