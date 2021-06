Troca de tiros na Zona Sul de Niterói termina com homem morto

Confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito morto, nessa segunda-feira (14), em comunidade da Zona Sul de Niterói. A troca de tiros aconteceu na esquina da Rua Jorge Leni com a Travessa São Jorge, no Morro do Palácio, localizado no bairro do Ingá. Houve apreensão de arma e drogas durante a ocorrência.

Segundo informou o 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) realizava ação de patrulhamento na região. Os policiais afirmam que, alguns homens que estavam no local sacaram armas e atiraram contra a viatura, o que motivou revide por parte dos agentes, iniciando o confronto armado.

Após alguns minutos de tiroteio, os agentes afirmam que a maior parte dos criminosos, cuja quantidade não foi especificada, fugiu. No entanto, um suspeito de participação no confronto, acabou baleado no local. O socorro do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem, que tinha 21 anos, morreu no local.

A polícia afirma que o suspeito estava com uma pistola Luger, com numeração suprimida, um rádio transmissor, um celular e drogas. Contabilidade feita pelos policiais aponta que haviam 18 pinos de cocaína, sete invólucros de maconha, e 111 sacoles de crack. Todo o material foi apreendido.

Uma equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada. A especializada fez o registro da ocorrência. O suspeito morto foi identificado e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, localizado no Barreto.