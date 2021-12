Troca de tiros na ‘Garganta’ termina com suspeito baleado

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares, em uma das principais estradas de Niterói, próximo à comunidade do Viradouro, terminou com um suspeito baleado. O confronto começou na noite de segunda-feira (27) e a ação se estendeu até a madrugada desta terça-feira (28). Houve apreensão de uma arma e drogas, que abasteceriam o tráfico da localidade.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava saindo da localidade do Chiqueirinho, que fica no Viradouro, quando flagrou vários bandidos atravessando a Estrada Francisco da Cruz Nunes, também conhecida como “Estrada da Garganta”. Cabe ressaltar que a região possui ocupação permanente da PM.

Segundo apuração feita pela PM no local, o bando estava fugindo de uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), que estava em outro ponto do complexo. Os policiais do GAT tentaram fazer a abordagem, mas foram atacados a tiros. Os militares revidaram. Ainda segundo a PM, houve confronto no local.

Após os tiros cessarem, um suspeito foi encontrado ferido por um tiro em uma das pernas. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). Com ele, foram encontradas uma arma e drogas. O acusado, que foi identificado e tem 19 anos de idade, foi autuado em flagrante por tráfico e está preso, sob custódia, na unidade de saúde.

De acordo com contabilidade feita pelos PMs, foram apreendidas uma pistola calibre 40, dez munições intactas, um carregador, três rádios transmissores, 149 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e 39 trouxinhas de maconha. Todo o material foi levado à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.