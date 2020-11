Troca de tiros e prisões em Charitas

O início desta tarde (20) foi marcado por uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais do 12º Batalhão (Niterói) na Rua Levi Carneiro, em Charitas, Niterói. Agentes da unidade haviam comparecido no endereço para a realização de um patrulhamento de rotina quando se depararam com três suspeitos armados que, segundo relato dos policiais, deram início a uma troca de tiros. Um dos criminosos foi atingido e socorrido após o confronto sendo levado para um hospital da região. Um segundo acusado também foi preso e um terceiro conseguiu fugir.

Junto do homem baleado, de acordo com a PM, foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros com seis munições intactas. Já com o segundo preso foi aprendido material entorpecente, além de um rádio transmissor. Ainda de acordo com as informações, os criminosos vieram da Comunidade Cidade de Deus, no Rio. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).