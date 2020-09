Troca de tiros e baleados em SG

A madrugada de ontem (28) foi de troca de tiros e baleados em São Gonçalo. Em Tribobó, enquanto faziam um patrulhamento de rotina pelo bairro, policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo) se depararam com criminosos em um Honda Civic cinza roubado sábado (26) na área da 75ª DP (Rio do Ouro). O grupo de suspeitos atirou e houve confronto na Rua Dalva Raposo. Uma mulher e um homem foram baleados, destes o suspeito terminou preso, e um outro integrante do grupo foi posteriormente capturado pelos agentes e preso. Um revólver calibre 38 milímetros foi apreendido durante a ação. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves). A atingida pelo disparo, de 27 anos, foi levada e socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Já o homem baleado deu entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, bairro do Centro, Maricá.

Os fatos aconteceram próximo a comunidade da Mangueirinha. Cessados os disparos, os criminosos jogaram o carro em direção aos agentes e fugiram a pé. Poucos metros a frente, um homem foi abordado e revistado ao ser encontrado ao lado do Civic, porém nada foi encontrado com ele. Posteriormente este mesmo homem veio a ser preso depois de pegar uma arma dentro do veículo e a informação ser repassada aos policiais que socorriam a mulher baleada na perna encontrada abandonada dentro do veículo. Ele foi capturado às margens RJ – 104. O acusado contou aos policiais onde havia deixado o revólver, em um matagal.

Os policiais faziam o registro da ocorrência na delegacia quando foram informados sobre o segundo suspeito ter dado entrada na unidade de saúde de Maricá. Os agentes foram até o hospital e o homem confessou a sua participação no confronto. Em seguida recebeu voz de prisão. O dono do carro esteve na 73ª DP (Neves) e pode recuperar o seu veículo e reconhecer um dos presos como o autor do crime sofrido por ele.