Troca de tiros com detidos no Largo da Batalha

A noite de ontem foi marcada por uma troca de tiros entre criminosos e policiais do 12⁰ Batalhão (Niterói) na Rua Onze de Agosto, na Comunidade do Palácio, no bairro do Ingá. A ação de combate ao crime resultou na detenção de dois homens em uma casa na Travessa Dois Corações. Um deles foi baleado no ombro e levado pelos policiais para ser socorrido no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, e após receber atendimento foi liberado. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA- Centro).

De acordo com a guarnição, o tiroteio teve início quando os policiais se depararam com cinco suspeitos armados que teriam atirado contra os agentes e houve reação. Após o confronto foram realizadas buscas na área e na casa encontrados Ryan das Neves Silva, de 19 anos, baleado no ombro, e um adolescente de 16 anos. Junto de Ryan, ainda segundo os policiais, foi aprendida uma pistola 9 milímetros de numeração raspada, 10 munições intactas e material entorpecente. Já o adolescente foi encontrado com drogas. Contabilizados, foram apreendidos 200 pinos de cocaína e 180 papelotes de maconha.

Segundo informações o adolescente estaria envolvido na tentativa de homicídio de um cabo da polícia militar ocorrida no dia 17 de setembro deste ano na mesma comunidade. Na ocasião o agente foi atingido na perna esquerda.