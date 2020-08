Troca de tiros assusta moradores na comunidade do Cavalão

Moradores da comunidade do Cavalão, em Icaraí, se assustaram, na manhã dessa terça-feira (11), com uma troca de tiros entre policiais militares do 12º BPM (Niterói) e criminosos, no interior da localidade. O barulho assustou os moradores, que buscaram abrigo.

De acordo com moradores os disparos foram ouvidos um pouco antes das 10 horas. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição que realizava patrulhamento quando avistou vários suspeitos armados, que atiraram. Houve revide e criminosos conseguiram escapar para o interior da comunidade, que passou a ter o patrulhamento intensificado. Policiais realizam buscas na região com objetivo de localizar e prender o grupo criminoso.