‘Triplex do Guarujá nunca foi de Lula’, diz Justiça

Depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou as sentenças proferidas por Sergio Moro; e ter a atuação do ex-juiz considerada suspeita pela Segunda Turma do Supremo; hoje (26), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve mais uma vitória na Justiça. Isso porque a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reconheceu que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, havia desistido da compra do alegado tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e determinou que o valor pago pelo casal seja devolvido.

O imóvel era o principal objeto que sustentava a denúncia que motivou a sentença da Lava Jato em que levou Moro, à época a frente da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, a condenar Lula a 9 anos de 6 meses de prisão. Na decisão, o TJ de São Paulo determinou que a empreiteira OAS e a Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) devolvam o valor pago em parcelas pela ex-primeira-dama. A partir dessa decisão, a investigação do Tríplex do Guarujá perde o seu sentido.