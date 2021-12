‘Trio parada dura’ do tráfico tenta se esconder no mato, mas acaba na cadeia

Existe um ditado popular que diz “um é pouco, dois é bom, três é melhor ainda”. Nessa quarta-feira (8), três acusados de integrar o tráfico de drogas no bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, foram presos em flagrante pela Polícia Militar. De acordo com os agentes, há suspeita de envolvimento do trio com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em ação de patrulhamento pela Travessa Demerval de Brito quando viu três homens em ação suspeita. Com a aproximação da viatura, um deles tentou fugir para um matagal, mas acabou sendo rapidamente alcançado pelos agentes.

Além dele, os outros dois comparsas foram detidos pela equipe. Os suspeitos foram revistados. Os PMs encontraram uma pistola calibre 380, um rádio comunicador e drogas. Os acusados foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), para onde os acusados e o material apreendido foram conduzidos.