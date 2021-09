Trio do tráfico é preso na Região Oceânica

Ação de inteligência da Polícia Militar resultou na prisão de três homens, que estariam atuando no tráfico de drogas da Comunidade da Ciclovia, na Região Oceânica de Niterói. A prisão aconteceu nessa terça-feira (28). Houve apreensão de drogas, que abasteceriam a atividade criminosa no local.

Segundo informações divulgadas pela corporação, uma equipe do Serviço Reservado (P2) foi mobilizada à Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, esquina com a Rua Dr. Duque Dias Siqueira. No local, os militares flagraram o trio, que tentou fugir para o interior da comunidade.

Os três suspeitos tentaram escapar por meio dos acessos à Comunidade da Ciclovia. Foram feitas buscas no local e, rapidamente, os agentes conseguiram deter o trio. Até o momento, a Polícia Militar não divulgou a identificação dos suspeitos. Eles foram revistados e estavam com drogas, rádio transmissor, celular e dinheiro.

O material entorpecente ainda será contabilizado. Os três acusados foram autuados por tráfico de drogas e conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde ficaram presos. A distrital fez o registro da ocorrência. Na sequência, o trio será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.