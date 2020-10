Trilha São Francisco X Cafubá recebe reforço na sinalização

Uma das principais trilhas de Niterói, a Travessia Tupinambá, que integra a Rota de Darwin, recebeu um reforço na sinalização neste fim de semana. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade remarcou um trecho de 4,6 quilômetros entre São Francisco e Cafubá, no Parque da Cidade, durante a ação Um Dia No Parque. Esse ano o evento foi realizado por 155 unidades de conservação do país em comemoração aos 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A atividade, que acontece desde 2018 e está na 3ª edição, é a maior ação de mobilização e engajamento pelas Unidades de Conservação.

“Esse ano a ação foi diferente devido à pandemia. Nós não estimulamos atividades presenciais com muitas pessoas, respeitando as restrições sanitárias. A Rede Brasileira de Trilhas, da qual a Rota de Darwin e o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) fazem parte, foi parceira oficial da campanha. Nós organizamos ações de sinalização, manejo e limpeza de trilhas em mais de 40 áreas em todo o Brasil. Para nós foi uma grande alegria contar com a participação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói. Nós acreditamos que ações desse tipo são fundamentais para aproximar a sociedade das nossas áreas”, explicou Felipe Zanusso, diretor da Rede Brasileira de Trilhas.