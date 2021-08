Três pessoas são presas por negociar carros roubados em Niterói

Três pessoas que negociavam a venda de carros roubados e furtados em um depósito público de veículos de Niterói, foram presas em flagrante, nessa quinta-feira (26). Um dos acusados era procurado por estelionato com associação criminosa e tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento nos delitos.

O trio foi capturado no Centro de Niterói, na empresa que atua no reboque e acautelamento de veículos para a prefeitura do município. Os agentes foram ao local depois que receberam informações do setor de inteligência da 57ª DP (Nilópolis), delegacia responsável pela ação, de que um foragido da Justiça estava no depósito.

No imóvel, os policiais encontraram automóveis sendo oferecidos para venda a outras pessoas, sendo que o lugar não era autorizado a fazer tal negociação. Ao checar as informações dos veículos, foi verificado que apresentavam registro de roubo ou furto e não possuíam documentação de recuperação.

Os dois sócios da empresa e uma funcionária foram questionados sobre a procedência dos carros e confirmaram que sabiam que eram roubados ou furtados. Os três foram presos em flagrante por receptação e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.