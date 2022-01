Três pessoas são assassinadas em saída de boate

Um tiroteio em frente a uma boate no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixou dois homens e uma mulher mortos, na madrugada desta quinta-feira (20). O atentado teria ocorrido por volta das 4h, quando frequentadores deixavam o local.

Uma das vítimas morreu no local. outras duas chegaram a ser socorridas no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiram. Os mortos foram identificados como Gabriel José Maggio Afonso, Natasha Nunes Fernandes e Fábio Jansen dos Santos.

Segundo informações da polícia, um carro teria passado atirando em frente à casa noturna, localizada na Rua Guilherme de Almeida. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para esclarecer as mortes. A perícia foi realizada no local e os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.