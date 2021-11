Três pessoas morrem e dez são resgatadas após naufrágio em Rio das Ostras

Embarcação colidiu com formação rochosa quando tentava chegar em Cabo Frio

Uma traineira naufragou na manhã desta segunda-feira (1º), na região próxima à praia de Itapebussus, em Rio das Ostras. Até o momento, foram confirmadas as mortes de três pessoas. Outros 10 pescadores foram resgatados com vida e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras. Bombeiros dos quarteis de Macaé, Campos e Rio das Ostras seguem fazendo buscas. O acionamento aconteceu por volta das 7h.

De acordo com relato de sobreviventes, a embarcação partiu da praia de Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes-RJ, com destino a Cabo Frio. Durante a noite, enquanto navegava para Cabo Frio, na Região dos Lagos, a espera por melhores condições de navegação, a embarcação acabou colidindo com uma formação rochosa na região próxima à Lage da Praia de Itapebussus, na Costa do Sol, naufragando logo em seguida. Destroços começaram a ser encontrados em diferentes praias do município, durante a manhã de ontem.

Destroços da embarcação foram encontrados em praias de Rio das Ostras, na manhã dessa Segunda-feira.

Equipes da Marinha do Brasil também auxiliam nas buscas pelas vítimas. De acordo com informações preliminares da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras, os mortos foram identificados como Fabiano, Emerson e Roberto. Já os socorridos com vida são: Capitão Thiago Ramos da Cunha, Douglas Eduardo Nunes, Marcos dos Santos Araújo, Lucas Ramos da Cunha , Antônio Lisboa Amâncio, André Ruis, Claudia Ramalho dos Santos, Jeferson Durance, Emanuel Durance e Erasmo Jonas.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos tripulantes resgatados. Os três corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.