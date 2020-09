Três homens são presos com carro roubado no Fonseca

Acionamento pelo CISP levou os PMs ao cerco do veículo

Policiais Militares da Operação Niterói Presente prenderam três homens e recuperaram um carro e um celular roubados em motopatrulhamento nesta segunda-feira à noite pela Rua 22 de Novembro, no bairro do Fonseca. Os PMs receberam do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) via rádio o aviso sobre o Renault Logan de cor prata e placa KVX-4313, que foi interceptado na altura do número 253 da via.

O motorista do veículo, de 49 anos, e os caronas de 19 e 18 anos foram levados para a 76ª DP (Centro), onde permanecem presos. Seus nomes não foram divulgados, mas os policiais civis informaram não haver registro de antecedentes criminais. O Samsung J7 apreendido com eles já constava como objeto de furto em ocorrência registrada no dia 14 junto à Civil.

A população pode avisar sobre movimentações suspeitas ao CISP pelo telefone 153, bem como denunciar aglomerações de pessoas que contrariem o decreto pelo isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus.