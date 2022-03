Três homens são presos acusados de assaltar motorista de aplicativo

Três homens foram presos em flagrante, na manhã desta quarta-feira (2), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. De acordo com informações da polícia, eles são suspeitos de terem roubado um motorista de aplicativo.

Segundo informações da Operação Segurança Presente, o flagra aconteceu na Rua Desembargador Lima Castro, altura do número 149. Por volta de 11h10min, uma equipe realizava patrulhamento quando flagrou a ação dos acusados.

Os policiais conseguiram fazer a abordagem e capturaram três suspeitos. Durante revista, os agentes encontraram um revólver calibre 32 com o trio. Um homem, que seria a vítima do bando, foi localizada e levada à delegacia para prestar depoimento e fazer o reconhecimento.

Os três suspeitos foram identificados e conduzidos à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região. Um dos presos seria o criminoso conhecido como “Vermelhinho”, apontado pela PM como integrante de uma organização criminosa que atua no Morro do Cavalão, Zona Sul da cidade.

Ainda segundo levantamento pelo Segurança Presente, “Vermelhinho” é um dos maiores roubadores da cidade e ele estava preso até o último dia 19 de janeiro. Na ocasião, ele estava detido por ter baleado um policial militar. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.