Três detidos por furtos em menos de 24 horas em Niterói

Três suspeitos de furtos foram detidos pela polícia, entre a tarde de domingo (14) e a madrugada de hoje (15), na Região Central de Niterói. Dois ficaram presos em flagrante e o outro, menor de idade, ficou apreendido.

Segundo o 12º BPM (Niterói), uma equipe que estava em patrulhamento pela Rua São Sebastião, no Ingá, na madrugada de hoje, foi alertada por pedestres de que um homem havia acabado de furtar uma bomba e alguns objetos de um estacionamento residencial e, em seguida, fugido em direção à Rua General Andrade Neves.

Os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito em um posto de gasolina na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro. Ele foi abordado e confessou ter cometido e furto e escondido os objetos em uma árvore. No local, o fato confirmado e o suspeito, que tem 16 anos, foi reconhecido. O menor, que tem anotações anteriores por receptação, furto e invasão de domicílio, ficou apreendido.

Na tarde de domingo, militares do batalhão flagraram dois homens carregando um vidro grande. A dupla, que também possui anotações criminais anteriores, foi abordada e eles confessaram terem furtado o objeto do antigo galpão da loja Rio Decor. O espaço, que está abandonado, já foi tema de reportagem em A TRIBUNA.

Os suspeitos, de 26 e 44 anos, foram presos em flagrante. Tanto o caso de domingo quanto o de hoje, foram registrados pela 76ª DP (Niterói), para onde os detidos foram conduzidos e os materiais, que haviam sido furtados, foram levados.