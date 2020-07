Quatro criminosos presos na Ponte Rio-Niterói acusados de roubo e sequestro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na noite de terça-feira (28), na pista sentido Rio, da Ponte Rio-Niterói, quatro criminosos, na acusados de terem mantido uma vítima, residente em Icaraí, como refém, durante um sequestro. A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão).

De acordo com a PRF, na noite de terça-feira, por volta das 19 horas, agentes foram alertados por um motorista, nas imediações da Praça do Pedágio, que os marginais estavam num veículo modelo Honda Civic, de cor preta, trafegando no sentido Rio. Segundo o denunciante eles teriam acabado de roubar o carro, em Icaraí, mantendo o condutor como refém.

A PRF localizou o carro e passou a persegui-lo, conseguindo uma abordagem quase na saída da via, na chegada ao Rio. Os quatro criminosos, que não tiveram a identificação revelada, alegaram seriam do bairro de Irajá, na Zona Norte, e que estariam em um churrasco no Morro do Estado. Em determinado momento, vários indivíduos chegaram atirando, obrigando o trio a fugir.

Durante a fuga, os quatro acusados roubaram o carro, junto a um posto de combustíveis, e mantiveram o motorista (que teve a identificação preservada) como refém. Os quatro foram presos e autuados.