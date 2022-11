Trecho interditado da RJ-106 deve ser reaberto na sexta

O trecho da Serra do Mato Grosso da Rodovia RJ-106, em Maricá, interditado por causa das fortes chuvas, tem previsão de reabertura para sexta-feira (11). A previsão é do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). No entanto, a abertura da via não será de maneira integral.

Após análise feita pelos técnicos do departamento e da empresa contratada, a liberação será restrita aos veículos leves (até 1.500 kg de carga) e somente no sentido Saquarema. A reabertura para os demais carros poderá ocorrer nos primeiros dias de dezembro, com o tráfego em um único sentido.

É importante ressaltar que os prazos estipulados estão submetidos às condições climáticas. Sendo assim, caso seja ultrapassado o índice pluviométrico de 30mm de chuva, a serra será fechada ao trânsito para garantir a segurança dos usuários e dos funcionários que atuam em diversos pontos da rodovia nas obras de contenção. Nesse caso, a liberação vai acontecer somente após uma nova avaliação técnica.

Os engenheiros e técnicos, que estão trabalhando desde a última quarta-feira (2), avaliam os danos provocados pelas chuvas, com especial atenção no trecho onde está sendo construída uma cortina atirantada de aproximadamente 200 metros de extensão. Atualmente a obra está numa fase muito vulnerável às intempéries.