Trecho final de praça em Icaraí começa a ser demolido

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta segunda-feira (11), a demolição do último segmento da praça localizada sobre o canal da Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí, Zona Sul da cidade. A laje começou a ser demolida em março, após uma parte, que já estava interditada desde fevereiro, ceder.

A parte que está sendo demolida fica próximo à chegada à Rua Ator Paulo Gustavo. Uma retroescavadeira e caminhões estão sendo utilizados na ação. Por conta da intervenção, a pista sentido Santa Rosa, entre a Avenida Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, ficou com tráfego restrito apenas a moradores.

No começo das obras a Prefeitura havia informado que a medida era necessária para reduzir a concentração de gases no local, com maior visibilidade na área interna do canal para a inspeção por robô. “Atuando de maneira preventiva, a Seconser já havia colocado duas vigas metálicas nos extremos desta área para dar segurança ao serviço de demolição da laje”, disse o Município.

Recordando

Equipes da Prefeitura de Niterói começaram, em 21 de março a demolir mais uma parte da laje do canal da Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí. No dia anterior parte do espaço, onde fica uma praça, cedeu. Enquanto a Prefeitura diz que o incidente já era esperado, moradores contestam a afirmação.

O local já estava interditado, desde o Carnaval, devido aos riscos estruturais. A Prefeitura afirma que a queda da laje e a demolição já estavam previstas para a estrutura do espaço ser reforçada e remodelada. No entanto, pessoas que moram na região estão temerosas em relação ao estado do solo.