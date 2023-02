Trecho da BR-101 no Jardim Catarina é um dos mais perigosos do Brasil, diz PRF

Governador não se manifesta sobre crise enfrentada no bairro, onde mais seis ônibus foram sequestrados na quarta-feira (1º)

Pelo menos 29 ônibus foram sequestrados no Jardim Catarina

A crise na segurança pública vivida no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, pode refletir no movimento de uma das principais rodovias do Brasil: a BR-101, cujo trecho Niterói-Manilha corta o bairro. No feriado do Carnaval de 2023, milhares de veículos deverão passar pelo local, classificado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como um dos mais perigosos do Brasil.

Em comunicado enviado à reportagem de A TRIBUNA, a PRF frisou que sabe que o trecho relatado da BR-101 é de suma importância para a população e uma das vias mais perigosas do Brasil, por isso se baseia com acompanhamento estratégico da via e se utiliza de informações atualizadas para ter uma ação assertiva.

Depois dos 29 casos de sequestros de ônibus registrados entre domingo (29) e quarta-feira (1º), a corporação informou que tem monitorado a rodovia através das suas centrais de Comando e Controle com câmeras, rádios e telefones disponíveis.

“Estas ferramentas permitem acompanhar, em tempo real, às ocorrências relevantes, com segurança, precisão e velocidade para que a tomada de decisão seja a mais eficiente e acertada possível”, explicou a PRF.

Mais seis ônibus sequestrados

Na última quarta-feira (1º), mais seis ônibus foram sequestrados por criminosos no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ao todo, 29 veículos já foram atacados por criminosos desde o último domingo e utilizado como “barricadas”.

A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj). De acordo com a entidade, todos os veículos já foram resgatados e devolvidos a suas empresas. O Setrerj informou que ontem (2) não houve registro de novos casos.

Em virtude da divulgação de informações inverídicas em relação à circulação de ônibus no Jardim Catarina, o Setrerj esclareceu que nenhuma linha com atendimento a São Gonçalo encontra-se com a operação suspensa. Para garantir a segurança de passageiros e rodoviários, alguns itinerários foram alterados momentaneamente, e serão retomados tão logo seja assegurada a normalidade.

Prejuízos à imagem

De acordo com o vice-presidente do HotéisRIO, José Domingo Bouzon, os episódios de violência no Jardim Catarina provocam prejuízo à imagem do estado do Rio de Janeiro diante dos turistas. No entanto, ele afirmou acreditar que isto não irá interferir no movimento de Carnaval, principalmente em direção à Região dos Lagos.

“Esses atos de violência são ruins para o cidadão, antes de mais nada. Essa imagem de violência acaba sendo ampliada. O movimento para a Região dos Lagos sempre foi muito grande. A gente acredita que não vai ter interferência no movimento do Carnaval, mas são situações que não agregam em nada”, disse, em relação aos episódios.

Prefeitura promete apoio

O sequestro dos ônibus para serem utilizados como “barricadas” começou justamente após operações para retirar as obstruções das vias da localidade. As ações foram intensamente prometidas pelo atual prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL), durante sua campanha, em 2020.

O governo municipal afirmou que está dando apoio às forças estaduais de segurança, com monitoramento por câmeras em vários pontos da cidade e cessão de maquinário para as ações diárias de retirada de barricadas pela Polícia Militar.

A Prefeitura também defendeu as ações da Operação São Gonçalo Presente, obtendo reforço considerável do efetivo nas áreas urbanas, o que permite ao efetivo da PM uma atuação maior e específica nas áreas dominadas pelo tráfico, como o Jardim Catarina.

Governador não se manifesta

O governador Cláudio Castro (PL) foi procurado e perguntado sobre o tema. Entretanto, não se manifestou. A assessoria de comunicação do Palácio Guanabara limitou-se a reenviar a nota divulgada pela Polícia Militar sobre o assunto.

“Nesta terça-feira (31/01), policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) prenderam o traficante conhecido como “MG”, suspeito de fazer parte da liderança do tráfico no bairro Jardim Catarina. Contra ele havia um mandado de prisão e, de acordo com o setor de inteligência do Batalhão, ele é acusado de liderar as últimas ações criminosas no bairro, em que coletivos foram usados para fechamento de algumas vias públicas.

Na ação, a equipe apreendeu um veículo de luxo, produto de roubo e diversas chaves de ônibus que eram utilizados para o fechamento de vias, em represália às operações de remoção de barricadas”, diz parte da nota.

Por fim, a corporação acrescentou que, nos últimos 10 dias, a unidade já desobstruiu mais de 50 ruas no Jardim Catarina e que o policiamento permanece intensificado na região.