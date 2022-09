TRE-RJ libera chapa Freixo e César Maia para as Eleições 2022

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) liberou as candidaturas de Marcelo Freixo (PSB) e seu vice, César Maia (PSDB), por 7 votos a 0. César Maia, ex-prefeito do Rio corria riscos de ter sua candidatura impugnada.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 2020, sentenciou a ressarcir aos cofres público mais de R$ 4 milhões à União por irregularidades na gestão contratual de obras da Vila Pan-Americana, para o Pan de 2007. Outra pena estabelecida era a suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em julho, suspender os efeitos da cassação. Mas o Ministério Público argumentou que a suspensão dos direitos políticos está fixada em legislação. Nesta decisão, o TRE compreendeu que Maia não está inelegível e pode ser candidato a vice na chapa de Marcelo Freixo, que teve sua candidatura aprovada sem nenhum problema.