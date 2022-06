TRE-RJ divulga os municípios com identificação híbrida para as eleições

Os Tribunais Regionais Eleitorais têm até esta quarta-feira (15) para divulgar aos eleitores se haverá identificação híbrida no município, nas eleições deste ano. Ou seja, o cidadão que não cadastrou a impressão digital poderá ser reconhecido e apto para votar através do título de eleitor, ou um documento oficial com foto, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte ou a carteira de trabalho.

Assim que informado pelo TRE-RJ, as informações cadastradas serão inseridas no Sistema ELO, que é responsável pelos dados do cadastramento eleitoral.

Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também terá que divulgar algo importante para as eleições deste ano: os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O prazo do TSE é até esta quinta-feira (16), e assim que transferidos para os partidos, as campanhas dos candidatos poderão ser realizadas.

O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, para escolha do presidente da República, de governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Caso seja necessário o segundo turno para definição da disputa presidencial de governos estaduais, será em 30 de outubro.

Foto: AS ELEIÇÕES deste ano estão marcadas para o início de outubro – Arquivo / Agência Brasil