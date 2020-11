TRE realiza ação de combate a irregularidades em suposto comitê de Alexandre Martins

Movidos por uma denúncia anônima sobre um suposto abuso econômico, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foram até o comitê que seria pertencente ao candidato a prefeito de Búzios, Alexandre Martins. As informações foram dadas ao TRE na última sexta-feira (30) e, segundo a denúncia, o candidato estaria distribuindo dinheiro a eleitores em frente a uma loja. Uma equipe de fiscalização foi até o endereço e encontrou, de acordo com os fiscais, pessoas usando roupas com as cores usadas pelo candidato durante a campanha do mesmo. Sem se identificarem, os fiscais entraram no local e puderam ver, segundo os mesmos, uma distribuição de dinheiro. Foi então que os agentes se identificaram e realizaram buscas.



Uma das pessoas presentes no local chegou a sentar em um envelope que continha a quantia de R$ 3.600 na tentativa de ocultar dos fiscais o valor . Foram apreendidos também no local 63 contratos de prestação de serviços remunerados por prazo determinado para fins de campanha eleitoral todos em branco, documentos relacionados a campanha eleitoral, panfletos (alguns deles com CNPJ inelegível), colete também sem o CNPJ e com o nome e o número do candidato dentre outros itens.

Os envolvidos foram encaminhados para a sede do Cartório Eleitoral da área para esclarecimentos e afirmaram que foi marcada uma reunião através de um aplicativo e por ligação e que os valores encontrados seriam para o pagamento de cabos eleitorais que prestariam serviços a campanha sendo outros voluntários. Durante uma live realizada no mesmo dia, Alexandre Martins afirmou que as acusações foram ataques de adversários, que o valor apreendido foi de R$ 2.200 e que pertencia a pessoa citada no relatório. O candidato declarou que espera que o TRE “ande com justiça”.