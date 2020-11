TRE indefere candidatura de Cozzolino

A sessão plenária da última quinta-feira (12) no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, por unanimidade, a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Renato Cozzolino (PP) a prefeito de Magé.

O candidato foi condenado em maio deste ano pelo próprio TRE-RJ, por abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2018. Por esse motivo o candidato se encontra inelegível.Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.