TRE defere pedido de candidatura de Waldeck Carneiro

Na tarde desta quinta-feira (22), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio deferiu a candidatura do deputado estadual Waldeck Carneiro (PSB), que tenta uma vaga na Câmara dos Deputados neste ano. O recurso do político foi aceito por unanimidade, com mudança até do voto da relatora.

Deputado estadual no Rio e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Carneiro havia sido questionado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por conta da rejeição das contas de sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Niterói, em 2013.

Cinco anos depois dessa rejeição, Carneiro teve o registro regular de sua candidatura a deputado estadual.

“Adotamos as medidas recursais cabíveis e comprovamos que estamos aptos a disputar o pleito. Jamais deixamos de fazer campanha e seguimos firmes, pois sempre estivemos confiantes na Justiça”, afirmou Waldeck em nota.