Tratamento de quiropraxia é oferecido em unidades de saúde em São Gonçalo

Uma especialização da fisioterapia, ainda muito pouco conhecida, é oferecida em duas unidades de saúde de São Gonçalo. A quiropraxia – que promete aliviar as dores, principalmente as relacionadas à coluna vertebral – pode ser realizada no PAM Coelho e no Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves, para quem tem problemas de média e alta complexidade. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo é a única do Estado do Rio que realiza este serviço através do Sistema Único de Saúde (SUS).

A quiropraxia tem o poder, através de diversas técnicas e manobras de ajustes do fisioterapeuta no paciente, de buscar o melhor alinhamento das articulações, diminuindo e até acabando com dores e incômodos. O objetivo desta prática é remover o complexo de subluxação, liberando qualquer ponto de compressão de nervos, ligamentos e músculos e, como consequência, melhorando o desarranjo articular e a mobilidade. Na técnica, o fisioterapeuta avalia a mobilidade do corpo como um todo e, principalmente, a relação que existe da coluna vertebral (cervical, torácica e lombar) envolvendo todo o sistema nervoso.

“As articulações podem diminuir ou até mesmo perder seus movimentos e é quando as pessoas costumam relatar que é parecido como se as vértebras tivessem saído do lugar. Toda essa situação pode gerar compressões nervosas, que fazem você ficar sentindo dores por muito tempo. Com uma avaliação funcional para saber como está funcionando a biomecânica articular, procuramos em qual local do corpo isto está acontecendo e ajustamos. Alguns pacientes podem cessar a dor com apenas uma sessão. Mas tudo depende de cada um. Outras pessoas precisam de mais tempo e sessões. Há relatos de pessoas há anos sentindo dor, que solucionou com a quiropraxia”, disse o coordenador de fisioterapia da Semsa, Dr. Pedro D’Avilla Lima.

Não há exames clínicos que apontem as alterações das articulações. Mas essas alterações podem gerar repercussões clínicas no paciente onde podem aparecer por meio de doenças e síndromes. Toda a avaliação é feita manualmente, necessitando da técnica e experiência do fisioterapeuta que trabalha com a quiropraxia. Em São Gonçalo, dois profissionais fazem esse serviço, que só precisam de uma maca. “São pessoas que tratam pessoas. É uma fisioterapia especializada, que tem custo operacional muito pequeno e um grande ganho para a saúde pública. O diagnóstico é feito pelo médico e o fisioterapeuta dá o diagnóstico funcional. Não é só estalar, é ajustar, é permitir que o corpo funcione com 100% da sua capacidade. É uma técnica que faz muita diferença na recuperação”, explicou Dr. Pedro.

Atendimento – Para ter acesso ao tratamento, o gonçalense deve marcar consulta – em qualquer unidade de saúde – com o ortopedista. O médico irá avaliar e dar o diagnóstico com a guia de referência com encaminhamento para a fisioterapia. Com o encaminhamento em mãos, o paciente deve dar entrada no sistema da Central de Regulação da Semsa, que também pode ser feito em qualquer unidade de saúde, e aguardar ser chamado.

A avaliação na Central de Regulação é feita por um fisioterapeuta, que vai indicar qual o melhor tratamento para cada paciente dentro da fisioterapia, dependendo do diagnóstico do médico. “Na avaliação, a gente vê qual a melhor ferramenta para ser usada em cada caso. Pelo diagnóstico médico, eu tenho noção de quem precisa de cada tipo da fisioterapia, se é de baixa, que pode ser feita nos postos de saúde; média e alta complexidade e encaminho para os setores”, finalizou Dr. Pedro.